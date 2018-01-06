Казахстанцы в рамках ГОБМП смогут получать бесплатную медицинскую помощь в 600 частных клиниках в 2018 г.

Астана. 6 января. КазТАГ — Казахстанцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь в 600 частных клиниках в 2018 году, сообщает департамент по связям с общественностью НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС).

«В 2018 году обслуживать население в рамках государственного заказа будут порядка 600 частных медицинских организаций, что составляет 43% от всех поставщиков фонда. В сравнении с 2017 годом, количество частных поставщиков выросло на 130 медицинских организаций» — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

При этом сумма заключенных договоров с частными медицинским организациями составит в текущем году Т95 млрд, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.

«ФСМС завершает процедуры заключения договоров с медицинскими организациями на оказание услуг населению (Казахстана – КазТАГ) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в 2018 году. В первую очередь договоры заключены на оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и другим приоритетным направлениям», — пояснили в департаменте.

По состоянию на январь 2018 года, региональными и республиканской комиссиями по распределению объемов закупа медицинских услуг на 2018 год приняты решения о заключении договоров с 1385 медицинскими организациями, подавшими заявки на планируемые объемы медицинской помощи и признанными соответствующими установленным требованиям законодательства. В состав комиссий входят представители НПП «Атамекен», НПО, министерства здравоохранения Казахстана, других государственных и общественных организаций.

«Общая сумма контрактов по размещению объемов ГОБМП по состоянию на

5 января составила Т673 млрд или порядка 80% всех средств, выделенных на оказание медицинской помощи в текущем году из республиканского бюджета», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся средства будут размещены в течение года с учетом задач и целей, поставленных перед фондом, правительством и министерством здравоохранения РК по развитию приоритетных направлений здравоохранения, обеспечению доступности и качества медицинской помощи пациентам, независимо от места их проживания и с учетом свободного выбора пациентом медицинской организации.

Между тем по количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Жамбылская области, а также города Астана и Алматы.

В частности, население Астаны в рамках госзаказа в этом году будет обслуживать 81 медицинская организация. В их числе 36 государственных и 45 частных больниц и клиник, с которыми заключаются договора на общую сумму Т75,5 млрд.

В городе Алматы – 171 медицинская организация, 71 из которых – частные. Рост количества частных поставщиков по сравнению с 2017 годом составил 42%. С ними заключаются договора на оказание медицинской помощи в этом году на сумму свыше Т80 млрд.

Кроме того, частные медицинские организации Алматы приняли активное участие в размещении объемов на оказание амбулаторно-поликлинической помощи. Если в 2017 году в Алматы было 14 частных поликлиник, выполнявших госзаказ на сумму Т859 млн, то в 2018 – 27 частных медорганизаций, которые будут оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь на сумму Т1,9 млрд, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2017 годом. Также в Алматы в 2,5 раза отмечается рост количества частных поставщиков по консультативно-диагностическим услугам.

Расширены и виды предоставляемой частниками медпомощи, так, в этом году в Алматы впервые появятся частные поставщики по оказанию онкологической помощи, скорой медицинской помощи и патологоанатомической диагностики.

Как сообщалось ранее, согласно правилам закупа услуг у субъектов здравоохранения в системе медстрахования, прикрепляясь к поликлинике, казахстанский пациент, по сути, выбирает врача общей практики — специалиста, которому он доверяет, и эксперта, который поможет ему получить направление в любую больницу из числа поставщиков услуг в системе медстрахования. Таким образом, каждый пациент сможет получить лечение в любом медучреждении, входящим в список поставщиков, указала председатель правления ФСМС Елена Бахмутова.