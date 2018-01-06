Призывающий бить жен герой скандального видеоролика не является имамом, заявили в ДУМК

Алматы. 6 января. КазТАГ — Призывающий бить жен герой скандального видеоролика Ризабек Батталулы не является имамом, сообщил пресс-секретарь Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Агабек Конарбайулы.

«Р. Батталулы не находился на посту имама. На видео он в информационных целях высказывал свои взгляды на вопросы, которые к нему поступали, потому что он являлся членом информационно-агитационной группы. Сейчас он работает в Алматы, в университете «Нұр Мүбәрак», – написал А. Конарбайулы в Facebook в пятницу.

По его словам, видео было снято 3 года назад, а сам герой ролика не является имамом. Также А. Конарбайулы пояснил, что членам информационно-агитационной группы «непозволительно давать объяснения по таким вопросам только с учетом своих личных взглядов».

Между тем ДУМК сейчас разрабатывает свод правил, которые будут регламентировать проводимую среди населения разъяснительную работу.

На видео, распространенном в соцсетях, Р. Батталулы пропагандировал среди аудитории битье жен согласно догмам ислама. Также он призвал мужчин повесить в своих домах плетку, один вид которой будет приводить в страх жену.