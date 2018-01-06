В Венесуэле объявили об эмиссии первых 100 млн криптовалюты El Petro

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Алматы. 6 января. КазТАГ — Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об эмиссии первых 100 млн национальной криптовалюты El Petro, пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеканал VTV.

«Я распорядился провести эмиссию 100 млн El Petro. Каждый El Petro будет стоить, как 1 баррель венесуэльской нефти», — приводятся слова Н. Мадуро в сообщении, опубликованном в субботу.

Между тем о создании венесуэльской криптовалюты президент страны объявил 4 декабря. Правительство Венесуэлы рассчитывает, что эта мера поможет в преодолении социально-экономического кризиса. Инициатива возникла спустя месяц после запуска самой крупной в истории страны купюры в 100 тыс. боливаров, которая, как заявлял глава государства, должна была стабилизировать денежное обращение в стране.

Напомним, с января по сентябрь 2017 года инфляция в Венесуэле составила 536%, а в следующем году, по прогнозу МВФ, может достигнуть 2300%.

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