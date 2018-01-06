Протестовавших против королевского указа о жесткой экономии 11 принцев арестовали в Саудовской Аравии

Алматы. 6 января. КазТАГ — В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев, решившихся протестовать против королевского указа о мерах жесткой экономии, пишет РБК.

«Власти Саудовской Аравии в субботу, 6 января, задержали 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце в Эр-Рияде на акцию протеста против мер жесткой экономии», — говорится в сообщении саудовского новостного портала Sabh.org.

По данным источников портала, принцы собрались во дворце с требованием отмены королевского указа, который отменяет оплату из государственной казны счетов членов королевской семьи за коммунальные услуги. Также собравшиеся потребовали компенсации за смертный приговор, вынесенный в отношении одного из их родственников.

По словам источника портала, принцам указали на то, что их требования незаконны, однако они отказались покинуть дворец. В итоге король издал распоряжение королевским стражам вмешаться в ситуацию. Принцы были задержаны и помещены в тюрьму аль-Хайер, где будут ожидать суда, уточняет портал.

Имена принцев источник портала раскрыть отказался. Известно лишь, что лидер группы мятежных принцев имеет инициалы S.A.S.

«Все равны перед законом, и каждый, кто не соблюдает правила и инструкции, будет нести ответственность, вне зависимости от того, кем он является», — добавляет портал.

О задержании 11 принцев за протесты в королевском дворце сообщает и саудовская газета Okaz. Официальных подтверждений со стороны представителей саудовских властей пока нет, подчеркивает агентство.​

Напомним, в 2017 году были задержаны десятки членов королевской семьи — как действующих, так и бывших высокопоставленных чиновников — в рамках борьбы с коррупцией. Все они были помещены в отель Ritz в Эр-Рияде, где с ними ведутся переговоры о досудебных финансовых соглашениях, в рамках которых принцы могут заплатить за свое освобождение, что существенно бы пополнило государственную казну.