Алматы. 6 января. КазТАГ – США заморозили предназначенные палестинским беженцам $125 млн, сообщает ТАСС.

«Администрация США заморозила $125 млн, которые должны были пойти на финансирование ближневосточного агентства Организации объединенных наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Данная сумма составляет треть от ежегодных взносов, которые США перечисляет БАПОР. Вашингтон должен был перечислить деньги еще 1 января. Данные средства будут заморожены, пока администрация США не завершит рассмотрение вопроса об оказании помощи Палестине», — говорится в сообщении со ссылкой на дипломатические источники.

Напомним, 2 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выплачивают палестинцам сотни миллионов долларов ежегодно и не получают в ответ никакой благодарности или уважения. Позже о возможной приостановке выплат ближневосточному агентству в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналиста, заявила посол США при ООН Никки Хейли, упомянувшая при этом недавно принятую резолюцию генассамблеи по Иерусалиму. 4 января пресс-секретарь БАПОР Крис Ганнесс сообщил о том, что США не предупредили ООН о возможной приостановке помощи палестинским беженцам.

Новый виток напряженности вокруг палестино-израильских отношений ознаменовался заявлением президента США Д. Трампа о намерении перенести из Тель-Авива в Иерусалим американское посольство, признав этот город столицей Израиля. В ответ на это глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал это решение «похоронами мирного процесса» и призвал начать новую интифаду – народное восстание. Палестинцы претендуют на восточную часть Иерусалима, которую хотят объявить своей столицей. Израильские военные увеличили присутствие на Западном берегу р. Иордан, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими.

В свою очередь генеральная ассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля, приняв во время голосования соответствующую резолюцию.

2 января после того, как парламент Израиля принял в окончательном чтении закон о едином Иерусалиме, который предполагает передачу любой части древнего города, который Тель-Авив рассматривает как «единую и неделимую столицу» еврейского государства, только при одобрении 80 членами Кнессета вместо прежних 61, палестинцы восприняли данное решение как объявление им войны.