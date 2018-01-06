Заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже назначен Абдрахманов

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Астана. 6 января. КазТАГ — Заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже назначен Аскар Абдрахманов, сообщается на странице МИД РК в Facebook.

«На днях наш дорогой коллега и товарищ А. Абдрахманов отправляется в длительную загранкомандировку. Приказом министра иностранных дел он назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже», — говорится в сообщении в субботу.

До этого назначения А. Абдрахманов занимал должность заместителя председателя комитета международной информации МИД РК.

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