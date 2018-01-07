Алматы. 7 января. КазТАГ – Пассажиры задержанного рейса Астана-Шарджа, несмотря на обещания авиакомпании, до сих пор в аэропорту Nursultan Nazarbayev, передает корреспондент агентства.

«Сейчас находимся в аэропорту Nursultan Nazarbayev, ранее нас возили в гостиницу, где мы завтракали. Рейс обещают сегодня в 17.00», — сообщил один из пассажиров рейса Думан в воскресенье.

Также, по словам пассажиров злополучного рейса, в аэропорту на данный момент разгорелся ажиотаж среди участников события, многие возмущены происходящим, люди устали ждать, и требуют встречи с представителями аэропорта или авиакомпании Air Arabia. Однако, по их словам, никто из официальных лиц до сих пор ничего не объяснил им.

Напомним, в 04.55, 6 января, был отменен рейс Астана-Шарджа авиакомпании Air Arabia. В связи с чем, 89 пассажиров данного рейса застряли в аэропорту Астаны. Среди них имеются пожилые люди и дети.

Позже представители аэропорта Астаны сообщили, что рейс Астана-Шарджа задержан до 19.00 по техническим причинам — замерзание люка. Однако во время второй попытки улететь, у самолета авиакомпании Air Arabia задымились двигатели, всех пассажиров пришлось вывести оперативно из воздушного судна. Поэтому они ожидают сейчас нового рейса в здании аэропорта. Между тем со стороны авиакомпании им было предложено поужинать и провести ночь в отеле. В свою очередь авиакомпания Air Astana, которая обслуживает воздушное судно Air Arabia, пообещала выяснить технические причины случившегося.