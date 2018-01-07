Пассажиров дважды отмененного рейса Астана-Шарджа отправят другими воздушными судами

Астана. 7 января. КазТАГ — Пассажиров дважды отмененного рейса Астана-Шарджа авиакомпании Air Arabia отправят другими воздушными судами, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации РК.

«Рейс G9-252 авиакомпании Air Arabia по маршруту Астана-Шарджа по расписанию должен был вылететь 6 января в 04.55. Однако, по технической причине (замерзание ручки багажного отделения воздушного судна — КазТАГ) в целях безопасности полетов вылет был перенесен на 20.10, 6 января. Пассажиры, которым требовалось размещение в гостинице, порядка 50 человек, были заселены в отеле, им предоставлено питание и напитки», — говорится в сообщении пресс-службы на странице КГА в Facebook в воскресенье.

По информации комитета, с 18.00 был организован трансфер пассажиров из гостиницы в аэропорт. После посадки пассажиров на борт воздушного судна и в ходе предполетной проверки была выявлена техническая проблема с запуском одного из двигателей. Прибытие инженера и доставка необходимых запасных частей для устранения данной поломки ожидается рейсом Air Arabia G9-251 8 января в 03.55.

В настоящее время, по информации авиакомпании Air Arabia, часть пассажиров будет перевезена в Шарджу рейсом авиакомпании Air Arabia из Алматы 8 января в 05.00 (доставка в Алмату будет осуществляться на рейсах казахстанских авиакомпаний за счет Air Arabia), и остальные пассажиры рейсом авиакомпании Air Arabia на другом воздушном судне 8 января в 04.55, отмечает пресс-служба.

Напомним, в 04.55, 6 января, был отменен рейс Астана-Шарджа авиакомпании Air Arabia. В связи с чем, 89 пассажиров данного рейса застряли в аэропорту Астаны. Среди них имеются пожилые люди и дети.

Позже представители аэропорта Астаны сообщили, что рейс Астана-Шарджа задержан до 19.00 по техническим причинам — замерзание люка. Однако во время второй попытки улететь, у самолета авиакомпании Air Arabia задымились двигатели, всех пассажиров пришлось вывести оперативно из воздушного судна. Поэтому они ожидают сейчас нового рейса в здании аэропорта. Между тем со стороны авиакомпании им было предложено поужинать и провести ночь в отеле. В свою очередь авиакомпания Air Astana, которая обслуживает воздушное судно Air Arabia, пообещала выяснить технические причины случившегося.