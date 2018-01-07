Указом Назарбаева Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр награжден орденом «Парасат»

Астана. 7 января. КазТАГ — Указом главы государства Нурсултана Назарбаева Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр награжден орденом «Парасат», сообщает пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества РК.

«Сегодня, в ночь с 6 на 7 января, по случаю празднования Рождества Христова в Вознесенском Кафедральном соборе г. Алматы прошли торжественные мероприятия и божественная литургия, совершенная главой Православной церкви Казахстана Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

«Вознесенский собор посетил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, который зачитал поздравление президента РК Н. Назарбаева с Рождеством Христовым. В ходе мероприятия министр во исполнение указа главы государства вручил Митрополиту Александру высокую государственную награду — орден «Парасат» за заслуги в общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между этносами и конфессиями», — отмечает пресс-служба.

Со своей стороны Н. Ермекбаев отметил важную роль Православной церкви в духовной жизни граждан страны, ее вклад в укрепление мира и спокойствия, развитие казахстанского общества.

При этом он подчеркнул, что православное христианство в Казахстане содействует развитию взаимопонимания и конструктивного межрелигиозного диалога, уделяет внимание воспитанию детей и упрочению института семьи.

В завершение встречи министр пожелал всем православным верующим и соотечественникам, празднующим Рождество Христово, крепкого здоровья, счастья, мира, успехов во всех начинаниях во благо Республики Казахстан.