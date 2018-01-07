Алматы. 7 января. КазТАГ — В результате столкновения кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка, сообщает «Коммерсант».

«Два судна столкнулись у восточного побережья Китая: нефтяной танкер и сухогруз. При этом без вести пропали 32 человека», — сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на заявление министерства транспорта КНР.

Отмечается, что нефтяной танкер зарегистрирован в Панаме, его экипаж — 30 иранцев и 2 бенгальца. Судно загорелось после столкновения. Находившиеся на грузовом судне 21 человек были спасены. Операция по поиску и спасению экипажа танкера продолжается.

Между тем сразу после столкновения была потеряна связь со всем экипажем танкера.