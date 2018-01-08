Крупный торговый центр горит в Талдыкоргане

Талдыкорган. 8 января. КазТАГ – В Талдыкоргане произошел пожар в здании крупного торгового центра «Карагаш», передает корреспондент.

«На месте происшествия сейчас задействованы все силы из числа пожарных расчетов. Площадь и причина возгорания устанавливается. В целях безопасности населения вся территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Все подробности станут известны позднее», — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области в понедельник.

Вместе с тем, по словам очевидцев, у людей паника. Продавцы спешно пытаются вынести свой товар на улицу. В областном акимате уточнили, что на месте ЧП сейчас находятся и представители руководства региона.

«Сразу же, как поступило сообщение, на место прибыл первый заместитель главы области Лаззат Турлашов и руководство областной полиции», — добавил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.