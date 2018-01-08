Экс-министр нацэкономики Бишимбаев отрицает создание им коррупционных схем и получение взяток

Астана. 8 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. В ходе первых показаний в суде экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев заявил, что не создавал коррупционных схем и никогда не получал взяток.

«По эпизоду «Байтерек девелопмент» хочу сообщить: я никогда не создавал никакой схемы по сбору взяток с руководителей строительных компаний, никогда не получал взяток ни от Бахыта Жаксыбаева (экс-председателя правления АО «Байтерек девелопмент», дочерней организации НУХ «Байтерек» – КазТАГ), ни от одного фигуранта, сидящего здесь», – сказал К. Бишимбаев на заседании суда в понедельник.

Вместе с тем К. Бишимбаев, отметил, что Б. Жаксыбаев заступил на пост руководителя «Байтерек девелопмент» еще в 2013 году, когда он назывался АО «Фонд стрессовых активов». При этом кадровые вопросы с самим К. Бишимбаевым, по его словам, никто не согласовывал.

«На тот момент это была маленькая компания, основной персонал составляли строители-сметчики. В 2014 году Б. Жаксыбаев был назначен руководителем и предложил новую стратегию, которая заключалась в строительстве новых коммерческих объектов, жилья, в том числе с банками второго уровня. Было сказано, что финансовых ресурсов холдинг ему выделить не сможет, но он сказал, что средств будет достаточно. После этого холдинг переименовали в АО «Байтерек девелопмент» и перенесли организации из Алматы в Астану. Тогда «Байтерек» не участвовала ни в одной программе и была одной из самых маленьких организаций в холдинге. Я вопросами никакими напрямую не занимался, все вопросы решал куратор от фонда. Затем в 2014 году в АО «Байтерек девелопмент» пришли работать Анарбаев, Сапарымбетов, Сариев. Б. Жаксыбаев не согласовывал их приход со мной. Я их не знал, никаких указаний им не давал, я вообще не знал, что они работают», – констатировал К. Бишимбаев.

Напомним, 7 ноября 2016 года стартовал судебный процесс над бывшим министром национальной экономики РК К. Бишимбаевым.

По версии следствия, К. Бишимбаев во время работы на посту главы АО «НУХ Байтерек» (2013 – 2016 годы) организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Полученные незаконным путем денежные средства К. Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Известно, что вместе с К. Бишимбаевым к уголовной ответственности привлекаются 7 должностных лиц «Байтерек девелопмент». Среди них председатель правления Б. Жаксыбаев, его заместитель Джакупов и руководители структурных подразделений Айтимбетов, Сариев и Анарбаев.