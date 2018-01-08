Адвокат экс-министра нацэкономики РК Бишимбаева объяснил зачем его подзащитный попросил прощения у Назарбаева

Астана. 8 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Адвокат экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева Сеит Рахманов прокомментировал первые показания своего подзащитного в суде.

«Допрошенные подсудимые прямо показали, что никаких денег не передавали. И никаких сведений от К. Бишимбаева о передачи денег не получали. Поэтому он конкретно, подробно ссылаясь на материалы уголовного дела и показания, данные в суде, опровергает всю версию обвинения», — сказал С. Рахманов в кулуарах заседания суда в понедельник.

В то же время он объяснил, в связи с чем К. Бишимбаев просил прощения у главы государства Нурсултана Назарбаева, если не признает себя виновным.

«На самом деле у Куандыка Валихановича большое сожаление, что главу государства ввели в заблуждение, что он взяточник. Что он участвовал, что имел какие-то счета. Хотя у К. Бишимбаева не было обнаружено денег. Проверили все банки, имущество, ничего кроме квартиры у К. Бишимбаева, которую он ранее приобретал у него не нашли», -заключил С. Рахманов.

Напомним, 31 октября по делу экс-министра национальной экономики К.Бишимбаева состоялось предварительное слушание.

10 января 2017 года национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о его задержании. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении Т1 млрд. По версии следствия, К. Бишимбаев, будучи на посту главы АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Полученные незаконным путем денежные средства К. Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Известно, что вместе с К. Бишимбаевым к уголовной ответственности привлекаются 7 должностных лиц «Байтерек девелопмент». Среди них председатель правления Б.Жаксыбаев, его заместитель Джакупов и руководители структурных подразделений Айтимбетов, Сариев и Анарбаев.