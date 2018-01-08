МОАП РК разъяснило права казахстанцев в случае распространения их персональных данных

Астана. 8 января. КазТАГ — Комитет по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК разъяснил права физических и юридических лиц в Казахстане в случае нарушения законодательства о защите персональных данных, сообщается на сайте МОАП РК.

«Комитет по информационной безопасности МОАП РК разъясняет, что согласно п. 2 ст. 20 закона РК «О персональных данных и их защите» сбор и обработка персональных данных осуществляются только в случаях обеспечения их защиты», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

«Кроме того, в соответствии со ст. 56 закона РК «Об информатизации» собственники и владельцы информационных систем, получившие электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, обязаны принимать меры по их защите в соответствии с настоящим законом и действующими на территории РК стандартами. Данная обязанность возникает с момента получения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, и до их уничтожения либо обезличивания», — поясняет министерство.

Отмечается, что согласно пп. 1 ч. 1 ст. 641 кодекса РК «Об административных правонарушениях» за неосуществление или ненадлежащее осуществление собственником или владельцем информационных систем, содержащих персональные данные, мер по их защите предусмотрена административная ответственность (подведомственность министерства информации и коммуникаций РК).

Также в УК РК предусмотрены ряд составов уголовных правонарушении за несоблюдение мер по защите персональных данных лицом, на которое возложена обязанность принятия таких мер, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам лиц, неправомерное распространение электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные граждан или иные сведения, доступ к которым ограничен законами РК или их собственником или владельцем (ст. 147 и 211) (подследственность министерства внутренних дел РК), указывается в сообщении.

«В соответствии с п. 3 ст. 144 предпринимательского кодекса РК основаниями внеплановой проверки проверяемых субъектов являются обращения физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, за исключением обращений физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных органов», — уточняется в министерстве.

Таким образом, физические и юридические лица, права которых были нарушены в связи с распространением персональных данных вправе обратиться с соответствующим заявлением в министерства информации и коммуникаций и внутренних дел РК, рекомендуют в МОАП.

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