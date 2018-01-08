9 объектов здравоохранения за Т23,434 млрд продали в рамках программы приватизации в РК

Астана. 8 января. КазТАГ – 9 объектов здравоохранения за Т23,434 млрд продали в рамках программы приватизации в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«За период реализации комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы всего реализовано 9 объектов здравоохранения республиканской собственности на сумму Т23,434 млрд», — говорится в сообщении в понедельник.

В минфине уточнили, что большинство этих объектов были приватизированы в декабре 2017 года.

«В рамках комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, в декабре 2017 года реализовано 5 объектов здравоохранения республиканской собственности, в том числе 2 крупных объекта. Цена продажи составила Т18,246 млрд», — сообщили в МФ РК.

Так, за Т6 млрд было продано АО «Национальный научный медицинский центр».

«Реализован на торгах в форме конкурса путем двухэтапных процедур с условием сохранения профиля деятельности и оказываемых медицинских услуг в течение 5 лет», — уточнили в ведомства.

АО «Казмедтех» было продано за Т5,801 млрд. Предприятие передано доверительное управление на 3 года с правом последующего выкупа с условием сохранения профиля деятельности и социальной направленности деятельности компании. При этом новые владельцы должны обеспечить сохранение ставки вознаграждения по лизингу (по ранее заключенным договорам финансового лизинга), а также сохранение действующих условий предоставления лизинга для государственных организаций здравоохранения на срок доверительного управления.

«АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова», цена продажи – Т1,105 млрд, торги в форме тендера с условием сохранения основного профиля деятельности в течение 10 лет; АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней», цена продажи – Т2,3 млрд, торги в форме тендера с условием сохранения основного профиля деятельности в течение 10 лет; АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия», цена продажи – Т3, 040 млрд, торги в форме тендера с условием сохранения основного профиля деятельности в течение 10 лет», — перечислили в минфине условия реализации оставшихся 3 проданных в декабре 2017 года объектов.