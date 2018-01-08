Красный цвет морской воды на побережье Актау связан с водорослями — эколог

Актау. 8 января. КазТАГ — Причину красного оттенка морской воды на побережье Актау прокомментировали в департаменте экологии, передает корреспондент агентства.

«По информации, распространившейся в СМИ по поводу красного цвета воды в море, нами проведен осмотр местности и отобраны пробы для лаборатории. Совместно с нами также были специалисты РГП «Казгидромет». В настоящее время проводятся анализы. Водоросли имеют красный цвет, поэтому и вода в море приобретает такой оттенок. Там птицы водятся и наверняка питаются этими водорослями. Отсюда можно констатировать, что вреда от них нет, и это естественный природный процесс», — сказал заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов.

Как он отметил, по результатам исследований станет точно известно, загрязняют ли водоросли окружающую среду. При этом ширина полосы из водорослей от берега моря составляет 5 метров. Протяженность ее около 2 км на побережье от гостиницы «Шагала» до района Приморский.

Также в департаменте экологии по Мангистауской области подчеркнули, что в данной местности никаких промышленных предприятий нет.

«Уверено могу сказать, что в этой местности нет промышленных предприятий, более того — там массово отдыхают люди летом. Следовательно, можно сказать, что ни о каком загрязнении речи идти не может», — заключил Р. Тукенов.

Между тем на просторах Интернета можно найти информацию об эффекте Красного моря. В период массового развития (цветения) водоросли приобретают красный оттенок, поэтому краснеет и вода в море. Ученые говорят, что подобное «цветение» длится максимум неделю.

Напомним, вода на побережье Актау окрасилась в красный цвет. Строители, работающие непосредственно вблизи набережной, рассказали, что вода начала окрашиваться в красный цвет примерно 2 недели назад.