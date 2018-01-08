Огнеборцам удалось локализовать сложнейший пожар в крупном торговом центре Талдыкоргана

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Астана. 8 января. КазТАГ – Огнеборцам удалось локализовать сложнейший пожар в крупном торговом центре Талдыкоргана, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел (КЧС МВД) РК Руслан Иманкулов.

«8 января 2018 года, в 12.55 на пульт дежурной службы ДЧС Алматинской области поступил вызов по факту загорания фасадной части, первого, второго и третьего этажей торгового дома «Карагаш» в г. Талдыкорган. Предварительная площадь пожара – более 100 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация более 300 человек. Героизмом, проявленным пожарными при ликвидации огня, в 14.25 достигнута локализация пожара. В ликвидации пожара задействованы более полусотни пожарных и более десятка единиц специализированной пожарной техники. Тушение пожара продолжается», — сообщил Р. Иманкулов в понедельник.

Он отметил, что пожар относится к «сложнейшим», по характеру борьбы с ним.

Напомним, ранее сообщалось, что в целях безопасности населения вся территория вокруг торгового центра оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте ЧП находятся представители руководства области.

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