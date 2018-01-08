С автором видео о «введенном комендантском часе» в Атырауской области проведут разъяснительную беседу

Атырау. 8 января. КазТАГ — С автором видео о якобы введенном комендантском часе в Атырауской области проведут разъяснительную беседу, сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

В соцсетях было распространено видео из поселка Жанбай Исатайского района Атырауской области, в котором было запечатлено большое скопление полицейских. Автор видео прокомментировал, что в поселке введен комендантский час.

«Никого на улицу не выпускают. Наше село считалось самым тихим, теперь и вовсе на улицу не выйдешь», — прокомментировал автор видео.

В ДВД Атырауской области объяснили это проведением запланированных профилактических мероприятий.

«5 и 6 января 2018 года в селах Жанбай, Исатай и Зинеден, а также в прибрежной к Каспийскому морю зоне прошли профилактические мероприятия. В ходе рейдов у сельчан было изъято 3 мотоцикла без документов и государственных номерных знаков, они были доставлены в Атырау и поставлены на штрафстоянку. В отношении 23 местных жителей заполнены административные протоколы», — отметили в полиции.

Вместе с тем с автором распространенного видео будет проведена разъяснительная работа, чтобы в дальнейшем исключить возможность дезинформировать население и не вводить в заблуждение граждан.

Данным вопросом уже занимаются. Будут ли применены в отношении автора видео административное или уголовное наказание, в полиции не уточнили.