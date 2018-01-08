Астана. 8 января. КазТАГ – Проблемные объекты Астаны достроят через разработанный акиматом механизм финансирования, сообщает пресс-служба акима столицы.

«На сегодня акиматом определен предварительный список проблемных объектов, рассматриваемых на заседаниях МВК (межведомственной комиссии – КазТАГ) для участия в программе жилищного строительства «Нұрлы жер». Для запуска механизма финансирования проблемных объектов до 18 января 2018 года будет: создана уполномоченная организация, которая будет осуществлять финансирование проблемных объектов; разработан порядок финансирования уполномоченной организацией строительства проблемных объектов», — говорится в сообщении в понедельник.

В акимате добавили, что постановлением правительства РК приняты необходимые изменения в программу жилищного строительства «Нұрлы жер».

«По итогам принятия указанных решений после 18 января 2018 года акимат города намерен провести встречи с (представителями) каждого проблемного объектом в отдельности для выработки мероприятий, проведение которых необходимо для участия в программе жилищного строительства «Нұрлы жер», — уточнили в столичном акимате.

Напомним, 3 января власти Астаны сообщили о создании уполномоченной организации по реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в части завершения проблемных объектов жилищного строительства в столице в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Еще раньше, 29 декабря на заседании межведомственной комиссии был рассмотрен список проблемных объектов Астаны, где было принято решение по объектам для участия в программе «Нұрлы жер». В перечень проблемных ЖК столицы вошли 39 объектов.