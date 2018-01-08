Караганда. 8 января. КазТАГ – Выговор получил аким Жезказгана за поступающую в дома горожан грязную воду, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

«Жители Жезказгана пожаловались на качество горячей воды: из кранов шла грязная жидкость с неприятным запахом. Чтобы разобраться в ситуации, аким области Ерлан Кошанов командировал на место группу во главе со своим заместителем Анатолием Шкарупой. Было проведено выездное совещание. Принят ряд дополнительных мер, в том числе сделали повторную промывку сетей», — сообщили в акимате области в понедельник.

По словам замакима области Анаталия Шкарупы, сейчас качество горячей воды улучшилось.

«Постоянно проводятся лабораторные исследования горячей воды, подаваемой потребителям», — сказал А. Шкарупа.

Кроме того, аким области вызвал по селектору акима Жезказгана Батырлана Ахметова и потребовал объяснить причину недоработки. Аким города сослался на то, что из-за похолодания прежде обычного начали отопительный сезон и не успели промыть сети.

«Мы не думали, что пойдет грязная вода», — заявил Б. Ахметов.

«Как это не думали?! Пока объявляю выговор акиму города. Дальше будем смотреть по результатам служебного расследования. Необходимо продолжать контроль за качеством горячей воды и полностью нормализовать услугу», — сказал Е. Кошанов.

Аким Карагандинской области заявил подчиненным, что по всем направлениям работы «спрос будет жесткий». Также стало известно, что жители Жезказгана по своей инициативе отправили образцы горячей и холодной воды на независимую экспертизу в Астану в государственный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Напомним, 4 января стало известно о том, что из-за подачи в дома жезказганцев грязной горячей воды водопроводные сети города подвергли повторной промывке. Работа проводилась с 24 ноября по 17 декабря. Однако, как сообщалось, меры не дали должного результата.