Алматы. 8 января. КазТАГ – В России завершился прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев на пост президента, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

«7 января 2018 года завершился прием документов от кандидатов на должность президента РФ в порядке самовыдвижения. В этот день в ЦИК России поступили документы от 5 граждан, выдвинувших свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только 15 таких кандидатов», — говорится в сообщении в понедельник.

В российском центризбиркоме отметили, что все документы, принятые в ЦИК РФ в рамках процедуры выдвижения на выборах президента России 6 и 7 января 2018 года, пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона.

«Кроме уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, с начала президентской кампании в ЦИК России поступило еще 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов. (…) ЦИК России принимает документы от кандидатов, выдвинутых политическим партиями, до полуночи 12 января 2018 года», — добавили в центризбиркоме РФ.

Напомним, президентская избирательная кампания стартовала в России 18 декабря 2017 года. Выборы на пост президента Российской Федерации, одобренные постановлением совета федерации РФ 15 декабря, назначены на 18 марта 2018 года.