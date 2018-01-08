Астана. 8 января. КазТАГ — Все пассажиры дважды отмененного рейса Air Arabia вылетели в ОАЭ из Алматы и Астаны, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации МИР РК.

«Все пассажиры ранее задержанного рейса G9-252 от 6 января 2018 года авиакомпании Air Arabia благополучно вылетели в город Шарджа (ОАЭ) тремя рейсами данной авиакомпании: 7 января в 16.40 часов рейсом G9-250 из Алматы; 8 января в 04.55 часов рейсом G9-252 из Астаны; 8 января в 05.05 часов рейсом G9-254 из Алматы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице КГА в Facebook.

Напомним, в 04.55, 6 января, был отменен рейс Астана-Шарджа авиакомпании Air Arabia. В связи с чем, 89 пассажиров данного рейса застряли в аэропорту Астаны. Среди них имеются пожилые люди и дети.

Позже представители аэропорта Астаны сообщили, что рейс Астана-Шарджа задержан до 19.00 по техническим причинам — замерзание люка. Однако во время второй попытки улететь, у самолета авиакомпании Air Arabia задымились двигатели, всех пассажиров пришлось вывести оперативно из воздушного судна. Поэтому они ожидают сейчас нового рейса в здании аэропорта. Между тем со стороны авиакомпании им было предложено поужинать и провести ночь в отеле. В свою очередь авиакомпания Air Astana, которая обслуживает воздушное судно Air Arabia, пообещала выяснить технические причины случившегося.