10 января будет опубликовано очередное послание Назарбаева казахстанцам

Астана. 9 января. КазТАГ — Очередное послание народу Казахстана будет опубликовано 10 января, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«10 января, в среду будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции», — сказал Н. Назарбаев в телеобращении к казахстанцам во вторник.

Также он добавил, что сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции.

«Современные технологии меняют мир, глобальные технологические звенья несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в тридцатку наиболее развитых стран», — указал глава государства.

Кроме того, Н. Назарбаев отметил, что видит 10 основных задач, которые предстоит реализовать.