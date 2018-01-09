10 января будет опубликовано очередное послание Назарбаева казахстанцам

Новости 213 4

Астана. 9 января. КазТАГ — Очередное послание народу Казахстана будет опубликовано 10 января, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«10 января, в среду будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции», — сказал Н. Назарбаев в телеобращении к казахстанцам во вторник.

Также он добавил, что сегодня человечество вступает в эпоху новой промышленной революции.

«Современные технологии меняют мир, глобальные технологические звенья несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в тридцатку наиболее развитых стран», — указал глава государства.

Кроме того, Н. Назарбаев отметил, что видит 10 основных задач, которые предстоит реализовать.

Искатели «приключений». Часть 2 Искатели «приключений». Часть 2
6110
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Минимальный размер пенсии в Казахстане с 1 января составляет Т33 745
  2. Трудовая пенсия в Казахстане повысилась на 8% с 1 января 2018 г.
  3. Т28 284 составляет минимальный размер заработной платы с 1 января
  4. От чего будет зависеть уровень зарплаты учителей, пояснил президент Казахстана
  5. Визит Назарбаева в США будет иметь значение в проработке стратегии Белого дома по Афганистану – политолог

Новости партнеров

Загрузка...