ЕАБР отмечает увеличение роли нацвалют во взаиморасчетах в ЕАЭС

Алматы. 9 января. КазТАГ — Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличился за последние 6 лет с 56% до 75%, отмечают в Евразийском банке развития (ЕАБР).

«Доля доллара за тот же период снизилась с 35% до 19%. Вместе с тем доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая Россию. На него приходится, в зависимости от направления платежей, 50-80%», — говорится в новом докладе Центра интеграционных исследований ЕАБР «Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы»

Согласно оценкам авторов доклада, расчеты между странами ЕАЭС в рублях составляют более $69 млрд, в долларах США — примерно $18 млрд, в евро — около $5 млрд.

«Использование национальных валют ЕАЭС во взаимных сделках устраняет для многих предпринимателей нежелательные валютные риски, сокращает экономические и регуляторные барьеры для участия во внешнеэкономических операциях, содействует укреплению макроэкономической стабильности, а также развитию национальных финансовых рынков и посредников. Следуя этой логике, доля национальных валют ЕАЭС в расчетах в последние годы растет», — считают в ЕАБР.

В качестве главных мер по усилению роли нацвалют во взаиморасчетах в ЕАЭС авторы доклада видят в развитии рынка капитала, в доступности кредитования в национальных валютах и в общих проектах в реальном секторе и инфраструктуре.