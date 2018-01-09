Астана. 9 января. КазТАГ – Пилотную стратегию по закупу услуг медстрахования утвердили в фонде «Самрук-Қазына», сообщает пресс-служба ТОО «Самрук-Қазына Контракт».

«Протоколом №03/17 от 28 декабря 2017 года утверждена пилотная закупочная категорийная стратегия фонда по категории «Медицинское страхование» с периметром реализации на всех организациях, входящих в холдинг. С целью разработки данной стратегии была создана закупочная категорийная группа, в которую вошли представители всех портфельных компаний фонда. В ходе работы был проведен анализ внешней и внутренней среды, и были разработаны подходы к управлению закупками по данной категории», — сообщили в дочернем подразделении АО «ФНБ «Самрук-Қазына» во вторник.

В контрактной компании уточнили, что реализация стратегии включают в себя 2 этапа – «Быстрые победы» и «Долгосрочные инициативы».

«В рамках «Быстрых побед» будут проведены переговоры с основными поставщиками на предмет предоставления скидки к общей стоимости услуг в случае перезаключения действующих договоров. В рамках «Долгосрочных инициатив» планируется внедрение стандартизации путем разработки стандартных программных пакетов и типовых условий к контрактам (в том числе условие оплаты), и проведение централизованных закупок на уровне фонда. Таким образом, центр компетенций фонда по категорийному управлению закупками активно продолжает работу по внедрению категорийного управления закупками и разработке пилотных закупочных категорийных стратегий, управляемых на уровне фонда», — говорится в сообщении.