Астана. 9 января. КазТАГ — Перечень бесплатных лекарственных препаратов в Астане увеличился на 30%, сообщает медиацентр столичного акимата.

«Республиканским бюджетом на 2018 год для Астаны выделен лимит в размере Т7,6 млрд для обеспечения 119 тыс. пациентов, тогда как перечень бесплатных препаратов увеличился на 30% и бюджет поданных заявок поликлиниками города Астаны составил порядка Т12 млрд, соответственно дефицит бюджета составляет Т4,4 млрд», – говорится в сообщении городского управления здравоохранения, опубликованном на сайте акимата г. Астаны во вторник.

Между тем в 2017 году в рамках бесплатного амбулаторного обеспечения выписано и освоено лекарственных препаратов на Т8,7 млрд, что не покрыло полную потребность населения города Астаны. В 2017 году было обеспечено 98,5 тыс. человек, что на 8,5 тыс. больше, чем в 2016 году.

«На сегодняшний день не заключены договоры ТОО «СК-Фармация» с поликлиниками по обеспечению населения лекарственными средствами на амбулаторном уровне, в связи с чем имеется риск поздних поставок препаратов», — отмечают в акимате.

Во избежание возможных сбоев поставок лекарственных препаратов ГУ «Управление здравоохранения города Астаны» предприняты меры по обеспечению диспансерной группы населения необходимыми лекарственными препаратами (в пределах имеющихся лимитов на 2017 год) до конца января 2018 года.

Как подчеркивает медиацентр, в случае несвоевременной поставки ТОО «СК-Фармация» лекарственных препаратов на склады поликлиник города может сложиться критическая ситуация, которая вызовет социальное напряжение среди населения города Астаны.

Для повышения доступности лекарственных средств и оптимизации расходов на амбулаторное лекарственное обеспечение за счет отказа от услуг посредника ТОО «МФК «Гиппократ» принято решение производить отпуск лекарственных препаратов через аптеки государственных поликлиник. Данная мера позволит приблизить лекарственное обеспечение к населению и сэкономить бюджет в размере Т1 млрд.