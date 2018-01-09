Модуль «ЭкзоМарс-2016» приступит к научной работе на орбите Марса весной 2018 г.

Алматы. 9 января. КазТАГ – Модуль «ЭкзоМарс-2016» приступит к научной работе на орбите Марса весной 2018 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Весной 2018 года на орбите Марса приступит к научной работе орбитальный модуль TGO миссии «ЭкзоМарс-2016». На борту космического аппарата находятся 2 российских прибора: АЦС и ФРЕНД, разработанные и созданные в Институте космических исследований РАН», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что исследования атмосферы и климата Марса определены как основные научные задачи космического аппарата и миссии в целом.

«С помощью российской научной аппаратуры АЦС будет подробно исследована атмосфера Марса. Для этого планируются 2 режима работы. Первый – чувствительные измерения малых составляющих атмосферы (то есть газов, которых в атмосфере очень мало, всего несколько единиц на миллиард или даже триллион молекул) при наблюдении солнечных затмений. При этом аппарат наблюдает атмосферу «на просвет», в то время как Солнце постепенно скрывается за диском планеты. Второй метод – мониторинг состояния атмосферы при наблюдениях в надир, то есть непосредственно под аппаратом. Первый метод позволяет сказать, как разные вещества в атмосфере распределены по высоте, но второй метод может охватить большую площадь», — уточнили в Роскосмосе.

Как сообщили российской госкорпорации по космической деятельности, эксперимент АЦС позволит приблизиться к решению многих глобальных проблем исследований Марса.

«В их числе – есть ли сейчас на планете активный вулканизм, каково современное состояние ее климата и как он эволюционировал. Главная же задача, для которой и создавался комплекс – поиск в атмосфере планеты метана и других малых газовых составляющих. Метан – один из главных парниковых газов и, возможно, маркер биологической активности – был обнаружен на Марсе, но, по имеющимся наблюдениям, его концентрация очень сильно меняется от места к месту. Откуда он берется – на этот вопрос, как надеются исследователи, можно будет ответить уже в ближайшем будущем», — отметили в ведомстве.

Данные АЦС, по информации Роскосмоса, пополнят постоянно обновляемую базу знаний о Марсе, созданную предыдущими экспериментами, и позволит решить основные задачи дистанционных атмосферных исследований Марса на годы вперед.

«Еще один российский научный аппарат, установленный на космическом аппарате TGO – нейтронный спектрометр ФРЕНД с блоком дозиметрии «Люлин-МО» – в 2018 году начнет систематические наблюдения потоков нейтронов от поверхности планеты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии в подповерхностном слое воды. В комбинации с данными спектрометров о наличии, например, метана, эта данные могут сыграть существенную роль для ответа на вопрос – есть ли или была ли жизнь на Марсе», — подчеркнули в госкорпорации.

Кроме этого, отмечается в сообщении, данные ФРЕНД помогут оценить радиационный фон на орбите вокруг планеты, в том числе во время солнечных вспышек. Это важная информация для будущих пилотируемых экспедиций.

«Тестовые включения российских приборов во время перелета к Марсу показали полное соответствие характеристик заявленным показателям. Задачи исследования современного климата Марса и его эволюции будут решены путем мониторинга состояния атмосферы, измерения изотопов атмосферных газов, в частности, отношения дейтерия к водороду, которое говорит о том, как из атмосферы планеты исчезала вода», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что к проблеме поиска следов жизни на Марсе напрямую относятся измерения малых составляющих атмосферы – тех газов, которые имеют потенциальную биологическую значимость, в частности, метана.

«Сегодня известно, что в атмосфере молекул этого газа меньше 8 единиц на миллиард; АЦС сможет «поймать» метан, если его концентрация в атмосфере меньше одной молекулы на миллиард. Сейчас TGO продолжает осуществлять маневр атмосферного торможения до достижения целевой орбиты. Наблюдения в рамках научной программы TGO должны начаться весной нового 2018 года, когда аппарат достигнет заданной высоты рабочей орбиты 400 км», — говорится в сообщении.