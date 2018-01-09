Т5 млн выманил у алматинки мошенник под предлогом передачи взятки для закрытия дела со стороны КНБ РК

Алматы. 9 января. КазТАГ – Т5 млн выманил у алматинки мошенник под предлогом передачи взятки для закрытия дела со стороны комитета национальной безопасности (КНБ) РК, передает корреспондент.

«Признать Игоря Чиняева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 367 УК РК (дача взятки в крупном размере), п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). По данным статьям назначить ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в приговоре Алмалинского районного суда Алматы во вторник.

По материалам дела, в июне 2017 года потерпевшая Н. Пак узнала от своей знакомой о том, что сотрудники службы экономических расследований департамента государственных доходов (СЭР ДГД) по г. Алматы могут привлечь к уголовной ответственности двоих ее детей, которые являются директорами компаний, имевших взаимоотношения с лжепредприятиями.

«Данные сведения Н. Пак сообщила подсудимому И. Чиняеву, ранее говорившему ей о наличии у него знакомых в СЭР ДГД по г. Алматы, чтобы тот узнал истинные обстоятельства по расследуемому уголовному делу. После получения указанной просьбы у И. Чиняева возник преступный умысел, направленный на незаконное материальное обогащение и хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей. При этом, для осуществления своего преступного умысла И. Чиняев сообщил потерпевшей Пак, что у него имеется знакомый сотрудник СЭР – начальник отдела, от которого он узнает необходимую информацию», — говорится в материалах дела.

Мошенник якобы узнав обстоятельства дела, сказал потерпевшей, что ее детям уголовное преследование не грозит, но имеется опасность привлечения к уголовной ответственности ее самой. Однако в случае передачи ею денежных средств в размере Т5 млн, данный вопрос, по его словам, можно решить в положительную сторону.

«Для достоверности своих слов И. Чиняев сообщил, что директор ТОО «DK comp KZ» В. Емельяненко через своих знакомых сотрудников центрального аппарата КНБ РК из г. Астаны намеревается всю вину по организации лжепредпринимательства переложить на потерпевшую. В связи с чем данные сотрудники КНБ прибыли в Алматы и требуют этого от руководителя СЭР ДГД по г. Алматы и руководителя отдела, которые требуют через И. Чиняева от потерпевшей Н. Пак денежные средства в сумме Т5 млн для передачи их сотрудникам центрального аппарата КНБ РК г. Астана», — сообщается в приговоре суда.

Так потерпевшая, введенная в заблуждение, в период с июля по август 2017 года, по частям передала преступнику Т5 млн. После получения средств И. Чиняев, не передавая их, потратил деньги на собственные нужды. Потерпевшей он заявил, что на этом все ее проблемы по уголовному делу решены в положительную сторону.

«Однако подсудимый не остановился на совершенном преступлении. 15 октября 2017 года И. Чиняев, вызвал Н. Пак и сообщил о том, что руководитель СЭР ДГД по г. Алматы намеревается перевестись в центральный аппарат СЭР КГД МФ РК. Однако в связи с ранее возникшими несогласиями с сотрудниками центрального аппарата КНБ РК по уголовному делу в отношении Н. Пак, вопрос перевода затрудняется. В связи с чем необходимо предоставить руководителю СЭР ДГД по г. Алматы Т5 млн», — сообщили в суде.

Потерпевшая тогда пришла к выводу, что действия подсудимого незаконные.

«Женщина самостоятельно обратилась в ДНБПК (департамент национального бюро по противодействию коррупции) по г. Алматы с заявлением в отношении И. Чиняева по факту подстрекательства ее к даче взятки в сумме Т5 млн должностным лицам СЭР ДГД по г. Алматы, которое в установленном порядке было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований», — говорится в материалах дела.

Преступник был задержан сотрудниками ДНБПК Алматы после получения от потерпевшей Н. Пак требуемых денежных средств в сумме Т5 млн.