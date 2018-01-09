Нацбанк РК озвучил законные способы взаимодействия коллекторов с должниками

Алматы. 10 января. КазТАГ — Национальный банк РК (НБРК) разъяснил представителям коллекторских агентств разрешенные законодательством способы взаимодействия с должниками, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«К законным способам относятся телефонные переговоры, личные встречи, текстовые, голосовые и иные сообщения по сотовой связи или посредством сети Интернет, а также письменные уведомления по месту жительства должника-физического лица и по фактическому адресу должника-юридического лица», — говорится в сообщении по итогам встречи, прошедшей во вторник с участием представителей коллекторских агентств и общественных объединений.

Сотрудники Нацбанка рассказали и о конкретных установленных законом нормах взаимодействия коллекторов с должниками.

«Представители Национального банка проинформировали участников о допускаемом законом о коллекторской деятельности времени взаимодействия с должником, а именно: только в будние дни; не более 3-х телефонных переговоров в течение дня в период с 08.00 до 21.00; не более 3-х встреч в течение недели, при этом не более одной встречи в день в период с 08.00 до 21.00. При этом они отметили, что время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни», — добавили в Нацбанке Казахстана.