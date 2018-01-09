Костанай. 9 января. КазТАГ – Во избежание штрафов десятки водителей в Костанайской области ездили по подложным номерам, передает корреспондент.

«Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью совместно с местной полицейской службой задержан костанаец, управлявший автомобилем с подложными номерами», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области во вторник.

Так, 8 января в г. Костанае по ул. Абая стражами порядка был остановлен автомобиль Mercedes-Benz под управлением 36-летнего местного жителя. Как уточнили полицейские, в ходе проверки выяснилось, что на автомобиле установлены поддельные номерные знаки.

«Ранее судимый и состоящий на профилактическом учете в полиции водитель пояснил, что автомобиль купил в прошлом году и по причине большой суммы налога за данный транспорт решил не ставить его на учет и приобрести подложные номерные знаки», — уточнили полицейские.

В отношении водителя был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП РК (управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками). Автомобиль помещен на штрафстоянку. Данное правонарушение влечет за собой административный штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.

«Зачастую водители намеренно используют поддельные госномера с целью избежания административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Но сегодня технологии и методы, используемые оперативными и строевыми подразделениями полиции, позволяют оперативно задержать подозреваемых и привлечь их к ответственности. В прошлом году 33 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилем с подложными номерами», — отметили в ДВД региона.

Напомним, что с 5 января в Костанае официально запущены 8 новых систем контроля за скоростным движением «Автоураган», которые установлены на выездах и въездах в областной центр и частично на территории города.

«Стационарный комплекс контролирует поток транспорта в городе. Фиксирует нарушения правил дорожного движения, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, проверяет весь автотранспорт по базам данных министерства внутренних дел РК, в том числе и по несуществующим номерам»,- добавили полицейские.