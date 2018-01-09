Назарбаев обозначил приоритеты очередного послания казахстанцам

Астана. 9 января. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил 10 приоритетных задач, которые содержатся в очередном послании к казахстанцам.

«Завтра будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях четвертой промышленной революции. Я вижу 10 основных задач, которые нам предстоит реализовать», — сказал Н. Назарбаев в телеобращении к казахстанцам во вторник.

Он кратно изложил суть каждой из задач.

«Первое, казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Второе, следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала. Третье, необходимо повысить на новый технологический уровень промышленный комплекс. Четвертое, нам нужно дальше развивать транспортную и логистическую инфраструктуру», — перечислил глава государства.

«Пятое, развивать применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Шестое, осуществить «перезагрузку» финансового сектора. Седьмое, новое качество человеческого капитала. Восьмое, это эффективное государственное управление. Девятое, верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики. Десятое, внедрение технологий «Смарт сити» позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов», — добавил Н. Назарбаев.

В заключение президент подчеркнул, что «всем нужно сконцентрироваться на решении этих десяти задач».