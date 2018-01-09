Астана. 9 января. КазТАГ – Условия проведения химической кастрации в Казахстане по приговору суда пояснили в генпрокуратуре РК, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня в генпрокуратуре РК состоялось межведомственное совещание по вопросам применения законодательных поправок о проведении химической кастрации и готовности служб уголовно-исполнительной системы и здравоохранения к проведению указанной процедуры», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что в работе совещания приняли участие представители Верховного суда, министерств здравоохранения, внутренних дел, в том числе комитета уголовно-исполнительной системы, а также сотрудники центрального аппарата генпрокуратуры.

«Химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы», — пояснили в генпрокуратуре.

Уточняется, что инъекции с андрогенными препаратами будут вводиться лицам по месту отбывания лишения свободы, а к осужденным к иным видам наказаний – в организациях здравоохранения.

В свою очередь представители госорганов подтвердили готовность к проведению данной процедуры. По итогам совещания принят ряд рекомендаций.

Напомним, что закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка» вступил в законную силу с 1 января 2018 года.