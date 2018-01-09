Китай стал мировым лидером в сфере цифровых технологий

Алматы. 9 января. КазТАГ – Китай продолжает укреплять свои позиции в качестве ключевого игрока на рынке информационных технологий, следует из доклада международной консалтинговой компании McKinsey.

«Объем сделок в рамках электронной коммерции в Китае превышает совокупный объем таких сделок во Франции, Германии, Японии, Великобритании и США», — отмечают эксперты в докладе во вторник.

При этом объем индивидуальных потребительских мобильных платежей в Китае, согласно оценкам McKinsey, в 11 раз превышает аналогичный показатель в США, достигнув в 2016 году $790 млрд.

«Китай входит в тройку мировых лидеров по венчурным инвестициям в виртуальную реальность, самоуправляемые автомобили, 3D-печать, робототехнику, дроны и искусственный интеллект. Одна треть из существующих на сегодняшний день в мире 262 компаний-единорогов – частные стартапы с капитализацией свыше $1 млрд – являются китайскими, на которые приходится 43% общего объема стоимости компаний этой категории», — указывается в докладе.

В McKinsey считают, что добиться таких впечатляющих результатов в сфере цифровых технологий Китаю позволили 3 ключевых фактора. Во-первых, это большой и молодой рынок, который дает возможность для быстрой коммерциализации цифровых бизнес-моделей. Во-вторых, это богатая цифровая экосистема, выходящая за рамки нескольких гигантов. И, в-третьих, это правительство, которое предоставляет технологическим компаниям пространство для экспериментов, а также активно в них инвестирует и использует их разработки в своих целях.

«Вклад цифровых технологий в доходы китайской промышленности к 2030 году будет составлять от 10 до 45%», — прогнозируют авторы исследования.