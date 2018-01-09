Алматы. 9 января. КазТАГ – Подозреваемый в «минировании» дома в Костанае задержан, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

«9 января в 02.48 на пульт «102» с сотового телефона поступило анонимное сообщение о том, что в доме по ул. Кирпичная заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кинологической службы, скорой помощи, пожаротушения. Вместе с тем, данный факт не подтвердился. Уже через несколько часов оперативникам удалось установить подозреваемого, им оказался 22-летний безработный житель областного центра», — сообщили полицейские во вторник.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Установлено, что вечером 8 января подозреваемый находился в гостях у знакомых в доме по ул. Кирпичная. Около полуночи, находясь в алкогольном опьянении, он покинул застолье, а позже в полицию поступило ложное сообщение. В настоящее время подозреваемый задержан, следственные мероприятия продолжаются», — проинформировали в ДВД региона.

Начальник управления по противодействию экстремизму ДВД Костанайской области Ербол Дербисов добавил, что в 2017 году было зарегистрировано 6 таких преступлений, по всем вынесены приговоры судов, виновные лица осуждены.

«Санкция ст. 273 УК РК ужесточена и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. Ко всему, виновное лицо несет материальную ответственность в виде выплаты крупного штрафа и обязано компенсировать затраченные на ложный вызов силы и средства специальных служб. Данный вид преступления относится к тяжким видам преступления. Сегодня уже не составляет труда определить местонахождение и установить личность человека, звонящего по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма», — подчеркнул Е. Дербисов.

Полицейские отметили, что инцидент, произошедший в ночь на 9 января, является первым в 2018 году случаем ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в Костанайской области.