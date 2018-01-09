Али Хаменеи вынужден бороться с проблемами, возникающими вследствие соперничества между Махмудом Ахмадинежадом и Хасаном Роухани

Такое соперничество всегда было привычным делом на политической арене Ирана; вместе с тем обычно, когда вмешивался верховный лидер страны Али Хаменеи, споры между соперничающими сторонами прекращались немедленно. Теперь же ситуация изменилась

Сайт телеканала Al-Arabiya опубликовал статью под названием «Report: Iranian ex-President Ahmadinejad arrested for inciting unrest» — «Сообщение: Экс-президент Ирана Ахмадинежад арестован за подстрекательство к беспорядкам».

В ней говорится так: «Сообщается, что иранский режим под руководством Али Хаменеи арестовал в городе Шираз бывшего президента Махмуда Ахмадинежада за подстрекательство к беспорядкам и призывы к продолжению манифестаций. Власти пошли на такую меру после выступления того перед митингующей толпой в Бушере.

Они теперь добиваются помещения Ахмадинежада под домашний арест при одобрении Хаменеи, сообщает издающаяся в Лондоне на арабском языке газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на «надежные источники в Тегеране».

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Исламской Республики Иран с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года. А до того он являлся губернатором провинции Ардебиль и мэром Тегерана.

Газета Daily Sabah опубликовала материал под названием «Iran expert Hakkı Uygur: Economic hardships, intra-state rivalry reasons behind unrest» — «Эксперт по Ирану Хакки Уйгур: Экономические трудности и внутригосударственное соперничество за власть обусловили возникновение беспорядков».

В нем излагается следующее: «Хакки Уйгур, заместитель председателя Центра иранских исследований в Анкаре, в ходе беседы с корреспондентом газеты Daily Sabah указал на экономические трудности, внутриполитическое соперничество и нарастающее внешнее давление на Иран в качестве основных причин, которые обусловили возникновение политических волнений в стране.

Уйгур отметил, что иранская экономика переживает спад в течение последних двух лет, и ожидания людей касательно улучшения экономической ситуации после заключения ядерной сделки рассыпались, когда президент США Дональд Трамп приступил к исполнению своих обязанностей.

Эксперт по Ирану подчеркнул, что администрация Трампа уделяет особое внимание Ирану постольку, поскольку она считает, что предыдущая администрация позволила Ирану расширить свою деятельность. Поэтому США и Израиль, руководствуясь соображениями предотвращения дальнейшей его экспансии, по-прежнему будут делать проблему из Ирана.

Выкладываемые в Twitter’e высказывания Трампа в поддержку протестных выступлений также служат дополнительным аргументом в пользу заявлений о совершаемом извне подстрекательстве протестов.

Усугублению нестабильности в обществе наряду с экономическими проблемами способствует и внутриполитическое соперничество. По словам Уйгура, верховный лидер Али Хаменеи вынужден бороться с проблемами, возникающими вследствие соперничества между бывшим президентом Махмудом Ахмадинежадом и нынешним президентом Хасаном Роухани.

Касаясь вариантов развития событий вслед за протестными выступлениями, Уйгур высказался так: смена режима — это маловероятный сценарий. Однако, добавил он, нестабильность, вызванная протестами, ослабит позицию Ирана в Сирии.

Отвечая на вопрос корреспондента Daily Sabah «Что вы думаете о протестных выступлениях в Иране? Почему начались там волнения?», Хакки Уйгур сказал:

«Существует серьезное соперничество и конфликт между бывшим президентом Махмудом Ахмадинежадом и нынешним президентом Хасаном Роухани. Такого рода соперничество и конфликты всегда были привычным делом на политической арене Ирана; вместе с тем обычно, когда вмешивался верховный лидер Ирана Али Хаменеи, эти споры и стычки прекращались немедленно.

А вот недавно, когда Хаменеи призвал главу судебной системы Садека Лариджани и Ахмадинежада прекратить свои взаимные разбирательства, бывший президент не прислушался.

За последнюю пару лет никто бы и ожидать не мог того, чтобы Ахмадинежад не обратил внимания на призыв Хаменеи. Но именно это произошло сегодня. Одним словом, в иранской политике имеет конфликт, и верховный лидер Хаменеи утрачивает контроль. Таков один из вариантов объяснения нынешней ситуации в Иране».

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