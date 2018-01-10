Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции РК объявило о новом прозрачном формате работы своей коллегии

Астана. 10 января. КазТАГ — Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК будет транслировать работу своей коллегии в прямом эфире, сообщил председатель ведомства Алик Шпекбаев.

«Мы решили отказаться от привычного формата работы коллегии. Выступления модераторов будут транслироваться в прямом эфире. В мероприятии примут участие представители всех госорганов, отечественных НПО и международных организаций», — написал А. Шпекбаев на своей странице Facebook в среду.

По его словам, в агентстве сейчас идет подготовка к заседанию коллегии, на котором будут подведены итоги проделанной работы и определены новые приоритеты в свете опубликованного послания народу главы государства Нурсултана Назарбаева.

«Ключевой посыл его нынешнего обращения – стране требуется новое качество развития, безусловно, станет определяющим для нас. В числе основных задач – эффективное государственное управление, превентивная борьба с коррупцией и верховенство закона. Важно, что сложилось четкое видение того, каким должен быть путь к этим целям», — подчеркнул глава агентства.

Как он отмечает, новый, 2018 год, станет решающим для агентства, поскольку будут апробированы принципиально новые механизмы и формы работы.

«Факторно-балльная система оценки деятельности должностных лиц, цифровизация процессов в госорганах, консолидация административных ресурсов, вовлечение населения в решение задач, стоящих перед обществом – все это нашло отражение в послании. Решение этих вопросов предстоит перевести в практическую плоскость», — добавил А. Шпекбаев.