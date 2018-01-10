Платить за пользование лицензией на реализацию алкогольной продукции в Казахстане можно теперь равными долями в течение года, а не единовременно

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Алматы. 10 января. КазТАГ — Платить за пользование лицензией на реализацию алкогольной продукции можно равными долями в течение года, а не единовременно, сообщает управление разъяснительной работы департамента госдоходов (ДГД) по г.Алматы комитета госдоходов минфина РК.

«Если раньше лица, получившие в текущем году лицензию на розничную реализацию алкоголя, должны были в последующем ежегодно производить уплату «сбора» единовременно не позднее 20 июля, то согласно нового Налогового кодекса данный платеж переквалифицирован в «плату» и уплачивается равными долями в течение года за фактический период пользования лицензией. (…) Плата вносится ежегодно равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года», – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Кроме того, уточняется, что в том случае, если период пользования лицензией составляет менее 1 года, сумма платы определяется путем деления суммы платы, исчисленной за год, на двенадцать и умножения на соответствующее количество месяцев (полных или неполных) пользования лицензией в году.

Отдельно подчеркивается, что сумма, подлежащая перечислению в бюджет, для плательщиков г.Алматы, осталась на прежнем уровне: 100 МРП – для лиц, имеющих право на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, 200 МРП – для оптовых реализаторов.

В ДГД напомнили, что ранее уплата полной суммы сбора производилась ежегодно до 20 июля текущего года, за исключением первого года осуществления деятельности.

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1 МРП=Т2405

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