Рядовой гражданин не увидел себя в послании президента 10.01.2018 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 73 0 Политик Амиржан Косанов о том, что последнее «Обращение» – это не политический, а технический документ comments powered by HyperComments Похожие материалы: Новые возможности развития Казахстана в условиях четвертой промышленной революции перечислил в своем послании Назарбаев В Латвии погиб сын экс-главы администрации президента Асылбек Мусин Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге Казахстанских школьников научат правильно позиционировать себя в будущем на рынке труда Назарбаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения