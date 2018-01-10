Рядовой гражданин не увидел себя в послании президента

Политика 73 0
Политик Амиржан Косанов о том, что последнее «Обращение» – это не политический, а технический документ

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