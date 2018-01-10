Депутаты ЮКО предложили переименовать проспект Астаны в Шымкенте в проспект Назарбаева

Алматы. 10 января. КазТАГ — Депутаты Южно-Казахстанской области предложили переименовать проспект Астаны в Шымкенте в проспект имени Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба акима региона.

«Сегодня прошла внеочередная девятнадцатая сессия Южно-Казахстанского областного маслихата. На нем выступил председатель постоянной комиссии областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению Умирзак Мелдеханов с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем первого президента нашей страны – Н. Назарбаева. Это предложение депутаты маслихата поддержали единогласно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата в среду.

Между тем на повестке дня было рассмотрено 6 вопросов. В заседании приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, депутаты областного маслихата, акимы городов и районов, представители областных и территориальных департаментов, руководители управлений, представители СМИ и др.

В свою очередь аким области отметил, что в 2018 году объем областного бюджета увеличился на Т504,6 млрд. Вместе с тем Ж. Туймебаев объявил, что в этом году для субсидирования и микрокредитование сельского хозяйства предусмотрены Т6,8 млрд.

«В первую очередь, избранники народа обсудили вопрос о внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата об областном бюджете на 2018-2020 годы. Наряду с этим, в ходе сессии областного маслихата был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав постоянных комиссий», — поясняет пресс-служба.

Также на сессии внесены изменения в решение об утверждении персонального состава совета по делам инвалидов при акимате ЮКО. Кроме того, на повестке дня по вопросу о присвоении звания «Почетный гражданин ЮКО» были озвучены имена награждающихся граждан.

Подводя итоги сессии, Ж. Туймебаев подробно остановился на работах, которые должны быть проделаны по 10-ти основным направлениям послания главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».