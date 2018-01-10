Для Казахстана стало традиционным занимать проактивную позицию в мире — Назарбаев

Астана. 10 января. КазТАГ – Светлана Романова. В январе 2018 года Казахстан приступает к исторической работе в качестве председателя Совета безопасности (СБ) ООН, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Стало традиционным, что Казахстан занимает проактивную позицию на международной арене, это позволяет нам вносить особый вклад в решение наиболее актуальных, глобальных, региональных проблем, продвижение вопросов, укрепление стабильности и безопасности диалога цивилизации. Так было в завершившемся 2017 году», — сказал Н.Назарбаев на церемонии принятия верительных грамот от вновь назначенных послов ряда зарубежных стран в Казахстане в среду.

Президент страны также отметил, что «в январе 2018 года Казахстан приступает к исторической работе в качестве председателя СБ ООН».

«Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан работает по всей повестке этого важнейшего органа – ООН, исходя из первоочередной важности, сохранения и укрепления глобального мира и безопасности. 18 января я планирую принять участие в тематическом брифинге СБ ООН — нераспространение ОМУ (оружие массового уничтожения – КазТАГ), меры доверия. Эта тема для заседания выбрана неслучайно», — подчеркнул глава государства.

Н. Назарбаев заверил, что Казахстан намерен продолжить консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия.