Алматы. 10 января. КазТАГ – США одобрили поставку Японии ракет-перхватчиков на $133 млн, сообщает «Синьхуа».

«Государственный департамент США принял утвердительное решение по вопросу поставки Японии ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A и комплексного оборудования на сумму в $133 млн. Продажа ракет усилит противоракетную оборону Японии, позволит защитить находящихся в Японии военнослужащих обеих сторон и улучшить ситуацию с безопасностью страны», — заявили в среду в министерстве обороны США.

В Пентагоне подчеркнули, что сделка по поставке не нарушит военный баланс сил в регионе.

«Ранее японская сторона выразила намерение заключить с США контракт на закупку четырех SM-3 Block 2A. Ракеты повысят военную эффективность морских сил самообороны Японии и усилят защиту военных объектов США в регионе. Ракета-перехватчик SM-3 Block 2A является частью систем ПРО Aegis и может запускаться как с суши, так и с моря», — прокомментировал ситуацию источник в Пентагоне.

Напомним, 8 декабря стало известно о том, что правительство Японии может ускорить процесс размещения американской системы ПРО Aegis Ashore на своей территории в связи с северокорейской угрозой. Изначально японцы планировали развернуть эти наземные систем на территории 2 префектур к 2023 году, однако процесс может быть ускорен. Правительство также приняло решение выделить $18 млн из дополнительного бюджета на текущий финансовый год (завершается в марте 2018 года – КазТАГ), которые пойдут на подготовку к приобретению американских систем ПРО.