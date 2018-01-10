Астана. 10 января. КазТАГ – Нарушения в области антитеррористической защиты выявлены на коммунальном рынке Астаны, сообщает пресс-служба столичного департамента внутренних дел.

«В истекшем году, по результатам проведенных проверок, к административной ответственности по ст. 149 КР КоАП привлечено 34 объекта различной категории. Так, например в ноябре прошлого года проведена проверка «Коммунального рынка «Шапагат» на предмет состояния антитеррористической защиты, в ходе которой выявлены нарушения, не отвечающие требованиям инженерно-технической укрепленности объекта, уязвимого в террористическом отношении», — сообщили в ДВД Астаны в среду.

Как уточнили полицейские, руководитель рынка был оштрафован на Т453,8 тыс. тенге.

«Вместе с тем, в целях профилактики правонарушения полицейскими ДВД Астаны проводится разъяснительная работа с руководителями объектов, уязвимых в террористическом отношении», — добавили в пресс-службе.