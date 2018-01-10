Алматы. 10 января. КазТАГ – В Великобритании открыт вирус, способный побеждать рак мозга, сообщают «Известия».

«Ученые из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне выяснили, что некоторые типы вирусов могут бороться с опухолью головного мозга. Речь идет о реовирусах, которые оказались способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг позвоночных от микроорганизмов», — говорится в сообщении в среду.

Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Science Translational Medicine. Отмечается, что вирус был обнаружен после эксперимента с участием 9 пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Им ставили капельницы с реовирусом, а затем удалили опухоли хирургическим путем. Оказалось, что вирус смог размножиться и атаковать раковые клетки, тем самым активировав иммунную систему на борьбу с опухолью. Это особенно важно, так как организму сложно отличить раковые клетки от здоровых. Вирус же распознает рак очень быстро, а иммунные клетки, в свою очередь, «видят» инифицированные участки и начинают борьбу с ними», — сообщили ученые.