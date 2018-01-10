Сменился аким Жамбылской области

Тараз. 10 января. КазТАГ – В Жамбылской области новым акимом назначен бывший министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов, передает корреспондент КазТАГ.

А. Мырзахметов сменит Карима Кокрекбаева, который возглавлял регион с декабря 2013 года.

«Указом главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович назначен акимом Жамбылской области», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Другим указом главы государства К. Кокрекбаев освобожден от должности акима Жамбылской области в связи с переходом на другую работу.

Напомним, 56-летний А. Мырзахметов ранее возглавлял министерство сельского хозяйства РК. Также с 2016 года занимал пост заместителя премьер-министра Казахстана.

Кроме того, в разные годы работал в должности посла РК в Узбекистане, а также занимал должность первого заместителя партии «Нур Отан».