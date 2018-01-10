Назарбаеву передали «братское приветствие» с Кубы от Кастро

Астана. 10 января. КазТАГ — Светлана Романова. Братское приветствие от кубинского правительства и народа Кубы, а также от генерала армии и председателя совета министров Кубы Рауля Кастро передал посол Кубы Эмилио Певида Пупо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

«Господин Рауль помнит президента Казахстана, восхищается его смелостью, политической мудростью как стратега и лидера нации. Он с теплотой вспоминает его визит в Гавану. Он пожелал укрепления нашей безусловной дружбы», — сказал Э. Пупо на брифинге после вручения верительной грамоты Н.Назарбаеву в среду.

По словам дипломата, несмотря на географическую удаленность двух стран, существуют широкие возможности и большой потенциал для развития сотрудничества, которые отвечают интересам обоих государств.

«Надо вспомнить, что среди офицеров и солдат, которые прибыли на Кубу во время так называемого «карибского кризиса», было много казахстанцев. Мы этого не забудем. Мы вспоминаем это и благодарны за помощь и поддержку», — подчеркнул посол.

Напомним, верительные грамоты президенту Казахстана, помимо посла Кубы, в среду вручили: посол Швеции Матс Фойер, посол Индии Прабхат Кумар и посол Великобритании Майкл Джон Гиффорд.