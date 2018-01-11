Астана. 11 января. КазТАГ – Более 100 автомобилей застряли на дорогах Акмолинской области, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК Руслан Иманкулов.

«С 08.30 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств. Всего на пульт «112» поступило около 1180 звонков, большинство информационного характера. Наблюдается скопление автомашин на рубежах в Аршалинском, Астраханском, Ерейментауском, Целиноградском, Шортандинском районах (более 100 единиц техники). В аварийно-спасательных операциях задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской области», — сообщил Р. Иманкулов в четверг.

Более 1,3 тыс. звонков в связи с ухудшением погоды поступило на пульт 112 в Карагандинской области. Большинство, по данным КЧС МВД РК, информационного характера.

«С 08.00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств. Ведутся аварийно-спасательные мероприятия в Улытауском, Абайском, Шетском районах. Аварийно-спасательные работы продолжаются», — сообщил официальный представитель комитета по ЧС.

Напомним, 11 января в Астане объявлен режим ЧС природного характера. В столице отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей первой смены. В связи с ухудшением метеоусловий был временно закрыт аэропорт Nursultan Nazarbayev. Приостановлено движение автобусов по 13 пригородным маршрутам.

Ситуация с погодой стала предметом обсуждения и в правительстве РК, где с докладом об обстановке в стране выступил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.