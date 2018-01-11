Скоро мы забудем, что такое инфляция?

Официальные прогнозы инфляции в Казахстане вполне жизнеутвержающие. Нацбанк запланировал даже подвиг – снизить инфляцию до 3-4%

Все хорошо, прекрасная маркиза…

В июле-августе прошлого года инфляционные ожидания населения заметно повысились, в первую очередь за счет роста цен на рынке мясопродуктов и плодоовощной продукции. Свой вклад в этот негативный процесс внесло увеличение стоимости бензина и других ГСМ. Все позитивные ожидания под откос могли полететь и из-за ослабления обменного курса тенге к доллару США.

Но выправить ситуацию удалось, чем монетарная власть может быть довольна.

Годовых данных еще нет, но взгляд Национального банка, отвечающего за стабильность цен, довольно оптимистичен. Годовая инфляция в ноябре 2017 года составила 7,3%, что в принципе соответствовало ожиданиям ведомства.

Декабрь не принесет неприятных сюрпризов, и, как считает центральный банк, годовая инфляция будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора 6-8%.

А вот уже в 2018 году произойдет маленькое чудо, и инфляция «начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%». При этом всевозможные шоки, которые будоражили Казахстан во второй половине 2017 года, могут быть исчерпаны во 2-3 кварталах 2018 года.

Более того, Нацбанк уверен, что «стабильные цены на нефть и на зерновые, снижение инфляционных ожиданий при слабом дезинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса приведут к вхождению инфляции в целевой коридор 5-7% в 2018 году и 4-6% в начале 2019 года».

И вообще 3 квартал 2017 года, как считают аналитики Нацбанка, был чрезвычайно благоприятен, несмотря на всплеск шоков, которые, конечно, не очень приятны для обычных граждан. В целом в реальном секторе экономики они рассмотрели восстановительные процессы. И даже несмотря на то, что основной вклад в рост экономики внес экстенсивный фактор – просто предприятия увеличили объем добычи минеральных ресурсов, Нацбанк прогнозирует, что экономика по итогам ушедшего года вырастет на 3,5%. При этом, заметим, согласно официальных статистических данных, за 9 месяцев экономика выросла на 4,3%.

Что делает Нацбанк для того, чтобы обуздать инфляцию?

Национальный Банк РК, как известно, 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок Нацбанк принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

«Снижение инфляции является основным условием для дальнейшего снижения базовой ставки Нацбанка и соответственно, стоимости тенговых ресурсов в стране», — сказал глава Нацбанка РК.

Базовая ставка в 2017 году была снижена трижды, за что регулятор подвергался критике – дескать, слишком быстрыми темпами идет снижение. Сейчас она составляет 10,25%. Смягчение денежно-кредитных условий, пояснил Нацбанк, будет происходить при отсутствии всплесков цен на рынке продовольственных и непродовольственных товаров.

«Ставки на денежном рынке формируются вокруг базовой ставки. Соответственно, с начала года продолжает уменьшаться доходность по инструментам Национального банка, в частности на рынке краткосрочных нот», — пояснил Акишев.

Он отметил, что это позволяет постепенно снижать привлекательность денежного рынка и создает предпосылки для перетока свободных средств на кредитование экономики. Если в начале 2017 года максимальная ставка по нотам составляла 12%, то к концу года она составила 9,41%.

Национальный банк, в соответствии со своей политикой инфляционного таргетирования, будет проводить оценку рисков для инфляции и отслеживать динамику внешних и внутренних факторов при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Как говорится в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2018 год, «Национальный банк не будет реагировать на краткосрочные отклонения инфляции от целевого параметра в случае реализации шоков со стороны предложения и шоков, носящих временный характер. При значительном и продолжительном отклонении фактической инфляции от прогнозной траектории и рисках для инфляционных ожиданий независимо от природы оказывающего влияние шока Национальный банк будет принимать решения по изменению параметров денежно-кредитной политики». То есть, будет ужесточать ее.

Почему именно 4%?

Аналитик управляющей компании Halyk Finance Асан Курманбеков считает, что вхождение инфляции в коридор 5-7% в 2018 году вполне реализуемо, «однако ее дальнейшее снижение до 4%, может быть проблематичным, учитывая, что это требует симметричных изменений в качественной структуре экономики, которые сложно реализовать за короткий промежуток времени. В этой связи таргет в 4% по инфляции скорее можно рассматривать как элемент формирования ожиданий. Как представляется, более умеренный сдвиг коридора (5,5%-7,5% и т.д.) от задаваемых НБРК значений в свете последних инфляционных изменений выглядел бы более обоснованным, переведя таргет в более практичную плоскость».

Но почему же Нацбанк ставит своей целью снизить инфляцию именно до 4%? Логичного и тем более сколь-нибудь обоснованного объяснения нет. Просто, видимо, это красивая цифра, это маяк, к которому еще ни разу за свою историю не приближался наш корабль.

Да, это целевой ориентир по инфляции, своеобразная мантра Нацбанка. Если ее не воспроизвести на свет и не повторять, то и целей нам не видать.

В конце концов, это просто интересный эксперимент – в полевых условиях посмотреть, как можно таргетировать инфляцию, как на нее влияет денежно-кредитная политика, достижима ли это цель в принципе.

В документе Нацбанка РК «Основные направления денежно-кредитной политики до 2020 года» мелькает показатель еще более впечатляющий – «снижение инфляции до 3-4% в среднесрочной перспективе».

Представляете, сколько вдохновения у Данияра Акишева и его команды?

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