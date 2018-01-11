Директор крупной столичной стройкомпании Логвинов будет отбывать наказание 9,5 лет

Астана. 11 января. КазТАГ — В Астане директор крупной строительной компании Александр Логвинов вновь осужден, передает корреспондент КазТАГ.

«Логвинова Александра признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем»,- говорится в приговоре районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны.

Между тем суд, учитывая предыдущую судимость А. Логвинова, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, по приговору районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны от 25 декабря 2017 года постановил окончательно назначить А. Логвинову наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет с конфискацией имущества.

Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвесторов долевого, паевого строительства, создания жилищно-строительных кооперативов сроком на 10 лет. Отбывать наказание ему назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее А. Логвинов приговором районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны от 25 июля 2017 года был осужден по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества; приговором того же суда от 26 октября 2017 года по п. 2 ч. 4 ст. 189, п.2 ч.,58 ч.6 УК РК — к 9,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества; также приговором районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны от 25 декабря 2017 года по п. 2 ч. 4 ст. 189, п.2 ч.4 ст.190, 58 ч.3, 58ч.6 УК РК — к 9,6 годам лишения свободы.

Как установлено, с 2008 по 2015 годы А. Логвинов зарегистрировал в департаменте юстиции Астаны разные организации для ведения строительно-монтажных, ремонтных работ, реализации движимого и недвижимого имущества, а также для производства, закупа и реализации строительных материалов для того, чтобы пользоваться официальными документами, выданными для строительства многоквартирного жилого комплекса.

«Так, А. Логвинов, будучи директором ТОО «Номад Строй ЭК», еще являлся подрядчиком строительных объектов, возводимых по государственной программе по заказу ГУ «Управление строительства города Астана». Он заведомо знал, что при наличии незавершенного строительства объектов регистрация других юридических лиц на свое имя влечет расторжение договоров с ГУ «Управление строительства города Астана». Однако 25 февраля 2013 года для строительства ЖК «Future Home Astana» он регистрирует в управлении юстиции по Алматинскому району Астаны жилищно-строительный кооператив Future Home Astana и назначает учредителя и председателя правления», — говорится в материалах уголовного дела.

Сообщается, что в середине 2015 года, А. Логвинов, получив денежные средства от большого количества пайщиков, распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, он, используя свое служебное положение и являясь материально ответственным лицом, завладел денежными средствами свыше Т105 млн.

Однако в суде А. Логвинов признал вину частично.

«ГУ «Управление строительства по г. Астане» по госпрограмме обещали ему выплатить 1 млрд 400 млн тенге, но когда он сдал госкомиссию, они выдали ему только 400 млн тенге. Сказали, что не надо было госкомиссию подписывать. Они поставили его перед фактом, но было уже поздно. Деяние было уже произведено. Далее Логвинов выигрывал тендеры и вскоре невозможно было выйти из этого. Затем начали арестовывать счета — несмотря на то, что фирма зарабатывала по 200-300 млн, все равно было тяжело. Подтвердил, что денежными средствами ТОО «Номад Строй ЭК» распоряжался сам. Не отрицает, что нанес ущерб физическим лицам, но корыстных целей не преследовал, все денежные средства уходили на объекты», — говорится в показаниях осужденного.