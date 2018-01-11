Лишившийся крупного госзаказа консорциум из 44 казахстанских компаний заявил об угрозе закрытия

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Астана. 11 января. КазТАГ – На площадке Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» в четверг обсудили дальнейшую судьбу предприятий, объединенных в единый консорциум «Жасампаз», в связи с расторжением контракта с нацкомпанией «Казахстан инжиниринг», сообщила пресс-служба НПП.

«Компании привлечены к исполнению долгосрочного пятилетнего гособоронзаказа по производству предметов вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Республики Казахстан на 2016-2020 годы. Оператором заказа выступает АО «НК «Казахстан инжиниринг». В настоящее время «Казахстан инжиниринг» в одностороннем порядке и по формальным, по мнению предпринимателей, причинам расторгает с консорциумом долгосрочный договор. При этом ограничивает отечественных производителей в защите своих прав в рамках действующего законодательства РК», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

«По итогам двух лет консорциум поставил весь объем вещевого имущества. Нареканий со стороны министерства обороны не было. Однако АО «НК «Казахстан инжиниринг», который выступает только оператором, в одностороннем порядке расторгает договор. Чем грозит расторжение? Тем, что участники консорциума, а это 44 предприятия и ряд предприятий-соисполнителей, останутся без заказов и могут прекратить существование. Таким образом, вся проведенная за два года работа, дальнейшее развитие местного содержания, проведение политики импортозамещения сводится на нет», — подчеркнула генеральный директор ТОО «ПИК «Astana Ютария ltd» Сауле Шауенова.

Между тем, как отметили участники встречи, консорциум наладил полный цикл производства по вещевому имуществу, которое закупает министерство обороны. Кроме того, в рамках долгосрочного контракта предприятия понесли значительные затраты, проинвестировав модернизацию и расширение новых производств.

«Мы не понимаем позицию нацкомпании, так как на протяжении нескольких месяцев они не отвечают на наши запросы. На этой площадке мы хотим достучаться и быть услышанными. Мы открыто обращаемся к общественности с просьбой соблюдать законные права отечественных производителей, чтобы проблема объективно была рассмотрена со всех сторон», — добавила спикер.

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Расторжение договора, по мнению предпринимателей, ставит под угрозу эффективную производственную деятельность всей отрасли.

«В данном вопросе мы отстаиваем не свои личные интересы, а интересы целой отрасли, где 80-90% труда приходится на женщин. (…) Мы хотим, чтобы оператор видел в этой проблеме судьбы людей, чтобы правильно выстроил работу и понимал это», — отметила С. Шауенова.

Представители консорциума выступили с предложением выйти на диалог с правительством РК и отстоять права и интересы отечественных товаропроизводителей.

В свою очередь свой комментарий СМИ по поводу заявления консорциума «Жасампаз» распространила пресс-служба АО «НК «Казахстан инжиниринг».

«Компания направила уведомление о расторжении долгосрочного договора на основании поступившего акта комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан (антимонопольный орган), который усмотрел признаки нарушения антимонопольного законодательства и обязал принять меры по расторжению договора. В связи с чем компания надлежащим образом исполнила требования регулятора», — утверждается в документе.

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«В последующем в адрес национальной компании поступило письмо антимонопольного органа с указанием оставить ранее направленное уведомление без рассмотрения», — указано в информации.

Также сообщается, что «Казахстан инжиниринг» обратилось «в адрес антимонопольного органа с письмом о предоставлении разъяснений по дальнейшим действиям со стороны компании, после предоставления ответа на который национальной компанией будут приняты соответствующие меры».

«Необходимо отметить, что в ходе исполнения консорциумом «Жасампаз» договора имелись случаи срыва взятых обязательств. В связи с этим проводится в установленном законодательством порядке претензионная работа», — заключается в сообщении.

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