Алматы. 11 января. КазТАГ – Об угрозе кибератак на системы управления ядерным оружием заявили британские эксперты, сообщает ТАСС.

«Системы ядерного оружия были разработаны в то время, когда компьютерные возможности находились на ранней стадии развития, и потенциальной киберуязвимости из-за умышленных действий было уделено лишь незначительное внимание. В моменты обострения напряженности кибератаки на системы ядерного оружия могут привести к эскалации и обернуться его использованием. Непреднамеренные ядерные запуски могут стать следствием невольного использования ложных информации и данных», — говорится в четверг в докладе Королевского института международных отношений Великобритании.

Авторы исследования считают, что вероятность попыток кибератак на системы ядерного оружия относительно высока и возрастает вследствие современных постоянных угроз со стороны государств и негосударственных групп. Для примера они привели информцию о том, что «США, как сообщается, проникли в часть ракетных систем КНДР, что обернулось неудачными испытаниями».

«Одними из самых уязвимых для кибератак являются запускаемые из шахт американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman. Государства, обладающие ядерным оружием, несут ответственность за то, чтобы меры по уменьшению рисков кибератак были включены в системы ядерного командования, управления и связи», — подчеркнули эксперты британского института.